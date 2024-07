Victimes de l'incendie de Saint-Marcel, elles tiennent à remercier publiquement tous les donateurs

"Avec mon amie Fanny nous aimerions remercier toutes la communauté chalonnaise et alentour pour leurs dons et achat de vêtement pour les enfants et toutes l'aide envers notre couple d'amis qui ont tout perdu dans l'incendie des maisons à Saint-Marcel. Nous nous sommes déplacées lundi et mardi pour récupérer un maximum de dons. Nous aimerions que les autres familles puissent en profiter également. Nous aimerions que ce message face le tour de Chalon et autres communes. La solidarité a été impressionnante pour venir en aide à toutes les victimes.

Nous souhaitons à toutes les victimes de cet incendie un bon courage pour la suite. "



Jessica et Fanny.