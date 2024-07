L'ASKarting Chalon organisait ce samedi 26 juillet une sortie club sur la piste des Combes au Creusot.

C'est sous un grand soleil qu'une vingtaine de pilotes à pu s'entraîner. Le Club avait convié les familles des licenciés à partager un barbecue en présence de Dominique ROUGERON et Monique BREDOIRE, Conseillères Municipales.

Le Président du club Kevin LEMARCHAND à mis à l'honneur les 4 pilotes féminines notamment Nina 10 ans, et félicité Ethan 11 ans pour ses débuts prometteurs !

Une belle journée dans une ambiance conviviale et sportive.