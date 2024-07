AVIS DE DECES - Madame Antoinette DE CARLI née GANZER

SAINT-RÉMY - CHALON-SUR-SAÔNE



Jean-Louis et Dominique, ses enfants ;

Bruno DE CARLI, Marie-Claude DE CARLI, Marie CARBONNEAUX, son beau-frère et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille GANZER et DE CARLI,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Antoinette DE CARLI

née GANZER

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 2 août 2024, à 10h30, en l'église Sainte-Thérèse, route de givry 71100 Saint-Rémy.

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine.