Recenser et prioriser les zoonoses - Une nouvelle étude lancée en Bourgogne-Franche-Comté

Une enquête de terrain est conduite dans la région pour détecter la présence d’insectes vecteurs d’une maladie parasitaire, la leishmaniose.

Le Plan Régional Santé Environnement 2023-2027 en Bourgogne-Franche-Comté prévoit notamment de mieux connaître et prioriser les zoonoses (pathologies transmissibles naturellement entre humains et animaux vertébrés) et les maladies vectorielles (pathologies transmises par l’intermédiaire d’insectes ou de tiques par exemple, qui se nourrissent de sang).

