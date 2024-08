Rue Claude Monet à Chalon, les travaux vont durer jusqu'au 22 novembre

Dans le cadre de son action pour entretenir et améliorer les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, le Grand Chalon engage des travaux de renouvellement et réhabilitation des canalisations situées rue Claude Monet.

Les travaux ont débuté le 15 juillet 2024, pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 22 novembre 2024, sous réserve d’aléas.

Des tronçons de la rue seront fermés à la circulation selon l’avancement des travaux.

L’accès aux riverains sera maintenu.

La gestion de la circulation sera comme suit :

Phase 1 : du 15 juillet au 06 septembre – section entre la rue Pierre Coubertin et la rue Edgar Dumas

Phase 2 : du 09 septembre au 18 octobre – section entre le n°30 rue Claude Monet et l’Allée Max Schubert

Phase 3 : du 21 octobre au 22 novembre – section entre le n°7 Claude Monet et la rue des Champs Roussot (carrefour compris)