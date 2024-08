Le sous-préfet de Chalon-sur-Saône en visite au Musée de l’Ecole en Chalonnais

Accompagné de Madame Florence Plissonnier Maire de Saint-Rémy, du Président de l’association Monsieur Jean-Francois Letoret, des membres du bureau et des bénévoles, Monsieur le sous-préfet a pu découvrir les 3 salles de classes évoquant l’école d’autrefois.

L’occasion pour Bernard Terrand l’un des plus anciens membres de l’association du musée, de présenter l’histoire de l'école républicaine à travers les nombreux mobiliers et objets exposés, des bureaux aux plumiers, en passant par les bonnets d’âne ou encore les livres et cartes de géographie qui jalonnent les anciennes salles de classe. Il a également évoqué quelques pans oubliés de notre histoire comme les bataillons scolaires de la fin du XIXe siècle.

Une visite qui a également permis au Président du Musée et à son animateur Monsieur Bruno Jacquelet d’exposer le bilan des activités de l’année écoulée, comme les visites des scolaires - environ 3 000 élèves -, les visites grand public environ 2 000 personnes, sans oublier le succès de la conférence de Luc Ferry en janvier ou la Dictée de printemps en avril dernier.

La visite s’est conclue par l’évocation des nombreux projets de l’association qui lui permettent d’assurer les activités du Musée. En effet, si les collectivités territoriales comme le Département, la ville de Saint-Rémy et le Grand Chalon lui apportent un soutien financier, la baisse du nombre de visites scolaires conduit l’association à renforcer ses actions et à innover pour attirer de nouveaux visiteurs. Olivier Tainturier a ainsi salué les initiatives mises en place par les membres de l’association pour faire connaitre le Musée de l’école auprès notamment des offices de tourisme, des autocaristes, des séniors et pour inciter les enseignants du département à y accompagner leurs classes.

.