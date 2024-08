AVIS DE DECES - Monsieur Jean GUYARD

BUXY



Sandrine et Nicolas HUET,

sa fille et son gendre ;

Emma et Sten, ses petits-enfants ;

Sophie LACOUR (†), sa compagne, ses enfants et petits-enfants ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GUYARD

dit Jeannot

survenu à l'âge de 87 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 5 août 2024 à 14h30 au cimetière de Buxy.

Jean repose à la chambre funéraire de Buxy.

Condoléances sur registres.

La famille rappelle à votre souvenir

Yolande

son épouse,

décédée en 1991

et

Jean-Pierre

son fils,

décédé en 1982.