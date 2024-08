Ce que vous avez (peut-être) raté en juillet

Voici une liste non exhaustive d'évènements qui ont eu lieu dans notre ville à la fin du mois de juin et en juillet 2024. Plus de détails avec Info Chalon.

• Fête de fin d'année à l'école Bourgogne Pierre Vaux

Alors qu'au même moment, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, inaugurait le nouveau square Pierre Vaux, la fête battait son plein le mardi 25 juin à l'école Bourgogne Pierre Vaux. Les élèves se produisaient sur scène devant leurs parents, à l'occasion d'un spectacle de fin d'année.

• L'École au bout des planches

Le CICFM et la Compagnie Les Faiseurs de Pluie présentaient un projet liant la culture, l'apprentissage du français, l'éducation et l'interculturalité. Avec le metteur en scène Syméon Fieulaine, des primo-arrivantes venues de Tunisie, Ukraine, Panama, Nicaragua, Afghanistan et Phillipines ont raconté via des saynètes lors d'une représentation théâtrale qui a eu lieu le vendredi 28 juin, 18 heures, à l'Espace des Arts.

• Rallye Bourgogne Côte Chalonnaise

La 33ème édition du Rallye de la Côte Chalonnaise s'est déroulée du 05 au 06 juillet 2024 sur les routes bourguignonnes. Une édition raccourcie d'un jour en raison des élections législatives anticipées. Annoncé comme le pilote à suivre, le favori Nicolas Hernandez affrontait cinq autres Rally2 dont celles de Mathias Vaison et des Suisses Mike Coppens et Mickaël Burri.

• Festival Afrik' en Fête #3

L'évènement-phare de l'association Zoodo a eu lieu du samedi 6 au 7 juillet aux Prés Saint-Jean. Au programme, des stands, des animations, des contes et des concerts comme ceux de Kandy Guira, Kanazoé Orkestra, Hocine Benameur, Pamela Badjogo, Dynastie Band et Djenkafo, pour ne citer qu'eux.

• Remise de diplômes aux bacheliers mention «Très bien»

Juste après la traditionnelle cérémonie du 14 juillet, une quarantaine de bacheliers mention «Très bien» ont reçu un diplôme de la main de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône. Cette années, ils ont été 117 à obtenir la mention Très bien dont 4 avec les félicitations du jury.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati