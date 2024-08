Un guide pour les apprentis handicapés

Alors que les apprentis en situation de handicap n'ont représenté que 2 % des contrats en 2023, le ministère du Travail entend encourager ces recrutements en faisant mieux connaître le fonctionnement du contrat d'apprentissage aménagé à travers son édition 2024 du Guide apprentissage et handicap. Accessible dès 16 ans et pouvant se dérouler sur une période de 6 mois à 3 ans selon la certification préparée, ce type de contrat comporte ainsi des aménagements et des aides afin de sécuriser et de faciliter le parcours de l'apprenti.

Destiné aux centres de formation, aux entreprises et aux apprentis en situation de handicap, ce livret est à télécharger sur Travail-emploi.gouv.fr.