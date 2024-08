AVIS DE DECES - Madame Monique CAILLOT

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-VALLERIN - VARENNES-LE-GRAND



Bruno et Momoko MARIA,

Sophie et Jean-Michel VERNIER,

sa fille, son fils, sa belle-fille et son gendre ;

Lola, sa petite-fille ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Monique CAILLOT

survenu le 8 août 2024,

à l'âge de 82 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 13 août 2024, à 15h15, en la salle omni-culte du crématorium de Crissey.

Monique repose à la chambre funéraire à Buxy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.