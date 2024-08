AVIS DE DECES - Monsieur Robert DION

OUROUX-SUR-SAÔNE - LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - LABERGEMENT-LES-SEURRE



Marie-Thérèse Dion,

son épouse ;

Véronique et Jean-Luc Thomas,

Hervé et Angélique Dion,

ses enfants ;

Johan, Emma, Lenny,

ses petits-enfants ;

ses frères et soeurs ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Robert DION

dit « René »

survenu à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques auront lieu en l'église d'Ouroux-sur-Saône le mercredi 14 août à 10h30.

René repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le Personnel de l'Ehpad du Nid d'Aveline de Saint-Germain-du-Plain.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.