AVIS DE DECES - Monsieur Daniel TOUDJA

CHALON-SUR-SAÔNE - MESSEY-SUR-GROSNE - TAISEY



Jean-Marie et Monique TOUDJA, ses parents ;

Chantal et Dominique LEGROS, sa sœur et son beau-frère ;

Didier et Sandrine TOUDJA, son frère et sa belle-sœur ;

Marion et Mathieu, Florian et Marion, ses neveux et nièces ;

Julia, sa petite-nièce ;

ainsi que toute la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel TOUDJA

survenu brutalement le 7 août 2024, à l'âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 août 2024, à 14h30, en l'église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37