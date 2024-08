Chantier jeunes d’été à Châtenoy le Royal : très bien investis, dix adolescents, 6 filles et 4 garçons, ont royalement atteint les objectifs fixés.

Entretien et rénovation des parties extérieures du bâtiment ERJ et peinture des décorations de Noël au programme du chantier jeunes août 2024.

Une dizaine de filles et garçons s’était inscrite pour participer au chantier jeunes de l’été 2024 qui s’est tenu du 5 au 9 août.

Sous l’œil bienveillant de Saïd Fergani animateur de l’Espace Royal Jeunes, les 6 filles Alyes, Kenza, Adeline, Laura, Sheline et Gaëlle et les 4 garçons Giian, Romane, Lucas et Katilian avaient pour mission l’entretien et la rénovation des parties extérieures du bâtiment ERJ et la peinture des décorations de Noël en lien avec les Services Techniques.

Le bâtiment de l'ERJ, avec la mise en peinture de murs, volets et le nettoyage des abords, a repris un nouveau look, look que pourront voir les habitants du quartier. Les décorations de Noël seront installées en temps voulu dans la ville.

Ces chantiers ont pour objectif de sensibiliser les jeunes aux actes citoyens et environnementaux et de leur donner des notions de citoyenneté à travers des activités.

Vendredi 9 août, en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, d’Henri Lombard, de Roland Bertin adjoints et d’Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, de quelques parents et animateurs une petite réception avait été organisée afin de visiter les travaux réalisés et effectuer la remise de chèques cadeau aux 10 participants et participantes à ce chantier jeunes.

Saïd Fergani a fait une rapide synthèse de ces 5 jours consacrés au chantier jeunes : « Je crois que c’est la 18ème édition des chantiers d’été à Châtenoy. Il y a eu les lavoirs, les écoles, le traçage des jeux, la mosaïque… Cette année l’objectif est atteint…félicitations à tous. »

Vincent Bergeret maire a dit quelques mots aux jeunes : « Bon boulot, vous êtes jeunes et vous avez remis en valeur ce coin de la commune. Je souhaite que les châtenoyens respectent votre travail. Merci à vous tous pour votre investissement, je le fais en mon nom et aussi au nom des habitants de la commune et du conseil municipal. »

Une belle expérience pour ces jeunes et l’apprentissage du vivre ensemble, de la valeur travail.

C.Cléaux