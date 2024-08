AVIS DE DECES - Madame Armande VARIOT née JUSOT

SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE - MOREY - COUCHES



Anne-Marie et Gérard Lagrue,

Nicole Chardigny-Variot et Philippe Clément,

Jean-Pierre et Nicole Variot,

ses enfants ;

ses petits et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Armande VARIOT

née JUSOT

survenu le 11 août 2024,

à l'âge de 94 ans.

Armande repose à la chambre funéraire, rue de Pologne au Creusot.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 16 août 2024, à 11 heures, en l'église de Morey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Jean

décédé 2011.