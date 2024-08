Balade en Morvan : La beauté des retables de Ternant dans la Nièvre

Le village de Ternant (58) est aux confins sud-ouest du Morvan et de Luzy, la commune la plus proche. Bien que n’étant pas sur le territoire du Parc Naturel Régional du Morvan, il mérite un réel détour et vaut la peine de découvrir, sans aucun doute, ce qui peut être une merveille de beauté, dans le choeur d’une petite église paroissiale de village, toute simple et dédiée à Saint Roch. Vous ne pouvez pas vous perdre il est indiqué à plus de 30 km à la ronde.

Les deux triptyques sont des pièces magnifiques en bois de chêne sculpté, peints et dorés pour les panneaux centraux, peints à l’huile sur les panneaux des volets. Deux retables sont présentés : le retable de la Passion et en verso le retable de la Vierge.

Celui de la Passion aurait été commandé par Charles de Ternant, fils de Philippe, compagnon d’enfance de Charles le Téméraire. Il était destiné à orner le maitre- autel de la nouvelle église de Ternant dont la construction avait été décidée en 1448.

Ce retable de la Passion retrace les cycles de la passion du Christ. Il date de la fin du 15e siècle et mesure 2,38 de hauteur et représente une longueur totale de 5,45 m. Il est classé monument historique depuis 1881. Il serait l’oeuvre d’un atelier brabançon.

Quant au retable de la Vierge il date du milieu du 15e siècle, il mesure 1,58 m de hauteur et une longueur totale de 3,15 m. Il serait l’oeuvre d’un atelier flamand. Il a été commandé par Philippe de Ternant, chambellan de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, Chevalier de la Toison d’Or depuis 1430 et son épouse Isabelle de Roye, pour orner la chapelle de leur château. Ils sont tous deux représentés sur les panneaux des volets du retable. Le panneau central sculpté représente les quatre épisodes de la Dormition de la Vierge et son Assomption.

Des retables de Ternant qui méritent le détour tant leurs beautés est mise en valeur par des explications fournies, même pour des visiteurs pressés.

Pour les visites l’église est ouverte tous les jours de 9h à 19h du 15 mai au 30 septembre. L’entrée est gratuite.

JC Reynaud