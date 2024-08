Une première promotion de 6 jeunes Tchadiens en formation au Lycée Agricole de Fontaines dans le cadre de l’engagement de la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire pour la coopération au développement au Tchad et au Sénégal.

Avec le soutien et l’appui de l’Ambassade de France au Tchad, une première promotion de six étudiants tchadiens intègre dès la rentrée le Lycée de Fontaines, en BTS Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise, BTS Productions Animales et Certificat de Spécialisation en Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers.

Bernard Lacour président de la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire et Pierre Botheron directeur du LEGTA de Fontaines ont accueilli cette première promotion jeudi 22 août 2024 en présence d’Ahmed Moussa N’Game président du conseil d’administration du CFADE / directeur général d’Escor agro / président Fédération Nationale des Producteurs de Semences du Tchad, d’Amir Adoudou Artine ancien ministre de l’élevage du Tchad, d’Agnès Chavanon sous-préfète de Mâcon, de Joël Demule adjoint à la mairie de Fontaines, de Constance Lepaul et Carine Targe du conseil départemental 71 représentant le président du CD71, de Bernadette Carrion de la FDSEA71, d’Anne Gonthier présidente du lycée de Fontaines, des représentants des diverses institutions.

Pierre Botheron directeur du LEGTA a fait visiter l’établissement aux 6 jeunes Tchadiens ainsi qu’à la délégation d’officiels, une sorte de prérentrée pour se familiariser avec le lieu où ils vont parfaire leurs connaissances.

Les 6 jeunes Tchadiens, 5 garçons Thierry Nag Adoumandji, Allarassem Kosmadje Abel, Josué Mbainaissem Rimbar, Ngueodjingaye Rinasta, Alain Doumram et 1 jeune fille Justine Boido Zara vont faire des études supérieures au Lycée Agricole durant 2 années afin d’apprendre nos techniques de production animale (PA), d’analyse, conduite et stratégie de l'entreprise (ACSE) ou se parfaire en faisant un certificat de spécialisation en transformation et commercialisation des produits fermiers.

Ils seront intégrés dans les classes correspondant à leur choix de formation. Une formation en alternance comprenant la partie dite théorique au Lycée et une partie pratique chez des exploitants agricoles du secteur de Cluny.

L’objectif de la venue de ces 6 étudiants est de les former afin qu’eux-mêmes puissent former d’autres personnes dans leur pays. Cet objectif a aussi pour but d’échanger et de co-construire les solutions de demain avec les acteurs locaux en France et au Tchad afin de développer des filières de production et de transformation de qualité de viande au Tchad, il en est de même pour les fruits et les légumes.

Comme cela a été évoqué par les différents intervenants : le but est d’accompagner les jeunes et les femmes dans leur insertion professionnelle et de les positionner comme les maillons clés de ces filières.

Bernard Lacour président de la chambre d’agriculture : « Nous n’avons pas de leçon à donner, nous devons travailler ensemble pour apprendre sur nos différentes manières de faire… Je remercie les maitres de stages clunisois d’accueillir les jeunes Tchadiens sur leur exploitation… »

Pierre Botheron directeur du LEGTA : « belle aventure qui commence, nous sommes fiers d’y participer un exemple de rapprochement du Tchad et de la France… Les valeurs de respect, d’échanges, de diversité, de vivre ensemble sont présentes dans notre établissement… »

L’ambassadeur de France au Tchad Antonin Raoust n’ayant pas pu se déplacer, c’est en Visio qu’il s’est adressé à l’assemblée présente.

Les 6 étudiants se sont présentés en insistant beaucoup sur leur motivation de réussir et d’être à la hauteur des attentes de ceux qui les ont retenus pour cette aventure.

Anne Gonthier a ensuite passé la parole à Ahmed Moussa N’Game président du conseil d’administration du CFADE. Il a surtout adressé ses remerciements aux diverses personnes qui ont œuvré à l’aboutissement de ce projet et plus particulièrement à Antonin Raoust et l’ambassade de France au Tchad qui a rendu possible cette initiative en offrant aux jeunes l’opportunité de venir étudier et se former en France. Ahmed Moussa N’Game est l’instigateur des fermes écoles au Tchad. Il s’est adressé aux 6 étudiants : « Chers étudiants, vous avez aujourd’hui la responsabilité de faire honneur à cette opportunité qui vous est offerte. Montrez-vous dignes de la confiance que l’on place en vous. Travaillez avec rigueur et engagement pour gagner l’estime de vos encadrants et de vos camarades. Vous êtes les pionniers de cette démarche et, demain, c’est à vous qu’il reviendra de transmettre fièrement le flambeau à ceux qui vous suivront… ».

Amir Adoudou Artine ancien ministre de l’élevage du Tchad est éleveur, en tant que tel, il a parlé de l’intérêt porté au cheptel très important au Tchad mais qui malheureusement ne produit pas assez de lait pour nourrir tout le monde d’où la nécessité de croisement avec des vaches françaises et du changement des modes de production. Il a adressé ses remerciements aux membres du lycée, aux maitres de stage et à la chambre de l’agriculture pour la mise en place de ce projet.

La parole a été donnée à Madame la sous-préfète qui a exprimé sa joie d’être présente à cette présentation de rentrée pour les 6 étudiants.

Ce projet n’aurait pu se réaliser sans la volonté commune de Tchadiens et d’élus de la chambre d’agriculture qui, en octobre à N’Djamena, ont mis en place une coopération entre la Saône-et-Loire et le Tchad.

