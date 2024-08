Sport 50 à la rencontre de Chalon ACF

Durant cette éco-aventure, Nicolas, Julia et leur accompagnateur Damien, ont traversé 8 départements, 3 régions et 16 villes. Le 17 août, ces sportifs accomplis ont fait halte à Chalon-sur-Saône, à la rencontre de l'ACF. Plus de détails avec Info Chalon.

Le 10 août 2024 débutait Sport 50, un projet de l'Institut du Sport Durable, lauréat de l’appel à projet Impact 2024.

Selon les rapports du GIEC et de WWF, le changement climatique met en péril les pratiques sportives. Augmentation des températures, sécheresses, montée des eaux ou encore fonte des neiges, sont autant de facteurs qui pourraient rendre difficile, voire impossible, la pratique sportive. Ainsi, si le secteur ne s'adapte pas dès maintenant, ce sont 360 000 associations sportives, 14 millions de licenciés et 3,5 millions de bénévoles qui subiront de plein fouet les conséquences de ce réchauffement climatique.

Conscient de l'urgence, l'Institut du Sport Durable lance son éco-aventure Sport 50. Du 10 au 25 août 2024, Nicolas Vandenelsken et Julia Harnie ont traversé la France en courant plus de 50km par jour de Paris à Chamonix pour aller à la rencontre des clubs sportifs et des initiatives inspirantes, reliant ainsi le mythique Marathon Pour Tous de Paris 2024 à la Trace des Ducs de Savoie.

Mais avant d'en dire plus, c'est quoi l'objectif de Sport 50 ?

Julia et Nicolas sont allés à la rencontre des clubs sportifs et des collectivités pour écouter leurs problématiques, comprendre l'impact déjà visible des dérèglements climatiques sur la pratique sportive et recenser les bonnes pratiques déjà en place. Ils sont allés à la rencontre des différents clubs de sport (équitation, gymnastique, foot, voile…), déjà confrontés à des problématiques singulières. Cette aventure sera documentée dans un reportage vidéo qui retracent leurs nombreuses rencontres. Des concertations locales seront ensuite organisées dès la rentrée dans les clubs sportifs pour présenter le film, nourrir des débats et apporter aux clubs un kit de solutions à mettre en place dès maintenant (collecte des articles de sport, sobriété hydrique, solutions de déplacements et de tri etc).

Une première action à la mise en marche d'une action collective.

Après Beaune, le 17 août dernier, nos trois athlètes ont fait escale à Chalon-sur-Saône à la rencontre de membres de Chalon ACF.

«Notre association a eu le plaisir d'accueillir au Stade Léo Lagrange Nicolas Vandenelsken et Julia Harnie, athlètes de l'initiative Sport 50, qui réalisent une performance exceptionnelle en parcourant plus de 50 km par jour pendant 16 jours, du Paris Marathon pour Tous à Chamonix, du 10 au 25 août, avant de participer à l'UTMB du 26 août au 1er septembre», nous indique Driss Essabar, le président de Chalon ACF.

«Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec ces éco-aventuriers autour d'un déjeuner convivial, discutant des infrastructures, de l'histoire et des valeurs fondamentales qui ont guidé la création de notre association QPV. Leur visite a également été l'occasion de leur présenter notre terrain synthétique fabriqué à partir de bouchons de liège recyclés. Ce terrain est une fierté pour la Ville et le Grand Chalon, reflétant notre engagement en faveur de l'environnement et du développement durable. L'aspect écologique du terrain a suscité un grand intérêt et a ouvert des discussions sur le rôle du sport dans la promotion de pratiques durables», poursuit Driss.

«Nous avons également abordé les actions sociales que le club mène dans les quartiers, mettant en avant notre désir d'avoir un impact positif sur la communauté, bien que le manque de bénévoles demeure un défi majeur. La visite de Nicolas et Julia a été une occasion précieuse pour partager nos expériences et envisager de futures collaborations pour renforcer nos actions en faveur de l'environnement et du bien-être collectif. Merci à Nicolas et Julia pour leur visite et leur inspiration !», ajoute ce dernier.

