Formation sur les bases de la connaissance en matière de violences sexuelles

Depuis 2013, l’association Stop Violences Sexuelles (SVS) lutte contre les violences sexuelles. Créée en 2018, l’antenne départementale SVS-71 propose chaque année un week-end de prévention, d’information et de formation :

« Les bases de la connaissance en matière de violences sexuelles »

Cette formation s’adresse à tous les publics (particuliers et professionnels de tous domaines) désirant s’informer sur le sujet, tant au niveau juridique, médical que psychologique.



Cette année, ce week-end aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024 à Cluny, sur le campus Arts et Métiers (ENSAM).

Depuis 2019, ce sont plus de 400 personnes qui ont été ainsi informées, sensibilisées et formées sur la compréhension, la détection et la prise en charge des victimes de violences sexuelles : à Cluny en 2019, Digoin en 2020, Mâcon en 2022 et Branges en 2023.

Les intervenants sont des professionnels qui animent gracieusement ces deux jours et tous les organisateurs sont bénévoles.

La participation pour l’ensemble de la formation est de 30 € par personne.

L’inscription sur www.helloasso.com/associations/svs-71 est obligatoire, avant le 15 septembre 2024.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les actions de SVS, vous pouvez consulter les sites www.svs71.info et www.svs71.info Vous y trouverez de nombreux renseignements, notamment sur l’icône téléchargement.