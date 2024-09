A la 7e Biennale des arts de Cuiseaux, une exposition « Prière pour la Paix » par Tatev Mnatsakanyan

L’église Saint Thomas accueille dans la Biennale de Cuiseaux l’exposition "Prière pour la paix" de la photographe arménienne Tatev Mnatsakanyan :

La 7e Biennale des arts de Cuiseaux a été considérée par les journalistes du magazine Beaux Arts comme l’un des 15 événements artistiques à ne pas manquer cet été.

Elle présentera les œuvres des deux grands artistes que sont le photographe et plasticien Georges Rousse et le sculpteur Vladimir Skoda ainsi qu’un salon d’artistes contemporains et le travail de plus de 1 000 personnes sur le thème de l’illusion d’optique : scolaires, anciens des EHPAD ou résidences seniors, artistes amateurs, chercheurs d’emploi, handicapés etc…

Ouverte du 24 août au 22 septembre, tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf lundi et mardi. L’entrée dans les salles d’exposition se fait avec présentation d’un Pass Carte postale vendu 5 € à l’Office de tourisme.

Tous renseignements sur www.cuiseauxpaysdespeintres.fr

JC Reynaud