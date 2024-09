Parc du conservatoire à Chalon - Le ras-le-bol de riverains

"Depuis samedi des déchets traînent au parc du conservatoire. C'est inadmissible que mardi matin ils ne soient pas ramassés. Et ce sont les mêmes avec chaque jour des nouveaux déchets Il y a des rats et bien évidemment la honte étant pour ces personnes qui doivent vivre dans des porcheries.... Le problème est récurrent dans ce beau parc il faudrait peut-être adapter les poubelles même si le problème étant l'éducation et le respect

C'est bien triste " confie une fidèle d'info-chalon.com, agacée de voir la situation.