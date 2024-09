Reprise des cours avec le groupe Country Passion Gergy 71 : Rendez-vous à la salle de Villeneuve !

Le groupe Country Passion Gergy 71 fait sa grande reprise le lundi 9 septembre à la salle de Villeneuve, à Gergy. Les amateurs de danse country, qu’ils soient débutants ou plus expérimentés, sont invités à rejoindre l’association pour une nouvelle saison de cours et de convivialité.

Les cours se dérouleront chaque lundi soir :

De 19 h à 20 h pour les débutants.

De 20 h à 21 h pour les novices et intermédiaires.

Pour ceux qui souhaitent découvrir la danse country, l’association propose des essais gratuits tout au long du mois de septembre. Une excellente occasion de venir tester l’ambiance chaleureuse du groupe sans engagement.

Par ailleurs, l’association sera présente au Forum des associations de Gergy le samedi 7 septembre après-midi. C’est l’opportunité idéale pour rencontrer les membres, échanger avec eux et même faire quelques pas de danse si le cœur vous en dit !



Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à les contacter par email à [email protected] ou par téléphone au 06.32.48.57.32 ou 06.77.78.82.85. Les cours sont animés par Isabelle, sous la présidence de Michèle.



Rejoignez Country Passion Gergy 71 pour une saison placée sous le signe de la danse, de la musique et de la bonne humeur !