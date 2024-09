La Base Pétrolière Interarmées de Chalon sur Saône ouvre ses portes !

Venez nombreux découvrir les savoir-faire des militaires du Service de l’énergie opérationnelle (SEO) et plus particulièrement de la BPIA. Leur spécialité, la logistique essence, est bien souvent méconnue mais est pourtant indispensable aux Armées.

Au sein de la caserne Carnot, vous pourrez :

Découvrir les véhicules et matériels du SEO (camion-citerne, équipement, armement, matériel pétrolier, etc.)

Visiter le musée et découvrir la fresque historique des 30 ans de la BPIA

Vous informer sur les métiers du SEO et sur le parcours de recrutement

Entrée gratuite sur inscription

Réservations auprès du service Animation du patrimoine de la Mairie de Chalon-sur-Saône au 03 85 93 15 98



Inscriptions ouvertes du mercredi 11 septembre à 10h au vendredi 20 septembre à 12h45



Deux possibilités :

Inscription générale pour accéder à la caserne Carnot SANS visite du musée

Inscription spécifique AVEC visite du musée

Visite du musée :

Matin : 10h, 10h30, 11h, 11h30

Après-midi : 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30

20 personnes maximum par créneau

Informations pratique

Dimanche 22 septembre 2024, de 10h à 18h

Caserne Carnot, 73 avenue de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône

Se munir d’une pièce d’identité valide