104 ans... Bon anniversaire à Madame Henriette !

Henriette Mariotte est née le 5 septembre 1920 à Saint-Etienne (42). On peut vous laisser imaginer ce parcours de vie au coeur de la Grande Histoire traversé par Henriette au fil de ses 104 années. En mémoire, ses parents mutés en Normandie, les années de guerre à Rouen... et puis son retour à Chalon sur Saône. Agent de central téléphonique, elle y fera toute sa carrière avant une retraite bien méritée. Passionnée de lecture, elle dévore le moindre ouvrage, tout en s'adonnant à sa grande passion qu'est le scrabble. Maman de trois filles, Annie, Michelle et Danielle, Henriette habite à Farges les Chalon chez l'une de ses filles. Après une mauvaise chute, et 15 jours d'hospitalisation, elle est revenue à ses fidèles habitudes. Toute notre rédaction adresse un bon anniversaire en cette journée.