"Oxy’Jeunes," un bâtiment dédié à la jeunesse de Saint Rémy.

Après la deuxième tranche de travaux du bâtiment de l’Espace Paul Bert rue Roger Gauthier à Saint Rémy, les différentes activités du service jeunesse vont pouvoir pleinement profiter des lieux.

Florence Plissonnier maire de St Rémy avait invité pour cette inauguration les entreprises qui ont réalisé les travaux : G1 fermetures, SAMAG, entreprises qu’elle a vivement remerciées ainsi que les agents des services techniques de la commune pour ce magnifique résultat.

Dans son discours d’inauguration, Madame le maire a commencé par parler des travaux pour remettre en état le bâtiment et de l’intérêt porté par la mairie pour le mettre à disposition des jeunes. « Ce lieu représente bien plus qu’un simple bâtiment. C’est un espace de vie, d’échanges et d’épanouissement pour notre jeunesse, qui est l’avenir de notre ville… Nos jeunes pourront aussi s’y réunir pour y tenir leur conseil municipal afin d’émettre des avis et de formuler des propositions de projets en lien avec notre politique jeunesse. C’est un lieu d’engagement citoyen… »

Florence Plissonnier a terminé par des remerciements : « Je remercie tous les jeunes du CMJ d’avoir proposé et mené à bien ce beau projet, je remercie également les équipes de l’Escale qui les accompagnent : Maéva, Lionel, Frédérique, Agnès et David… » Pour finir, elle a remercié les partenaires institutionnels pour leur soutien : le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports représenté par Alain Jay, la CAF représentée par Isabelle Jost.

Chacun a pu découvrir ce nouveau lieu et les activités préparées par les animateurs.

Horaires d’ouverture :

Périscolaire le mardi de 15h30 à 18h30, le jeudi de 16h30 à 18h30

Fonctionnement normal le mercredi après-midi

Renseignements : Mail : [email protected]

Tl : 03 85 90 90 40

C.Cléaux