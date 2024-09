AVIS DE DECES - Monsieur Serge CORNET

Farges-lès-Chalon,

Cressy-sur-Somme

Michèle, son épouse;

Isabelle et Didier, Denis et Nathalie, ses enfants et leurs conjoints;

Alexandre, Camille, Quentin, Matthias, Marie, ses petits- enfants;

Lana, Mila, Sacha, Jade, ses arrière-petits-enfants;

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que toute sa famille et amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge CORNET

survenu le 6 septembre 2024, à l’aube de ses 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 septembre 2024, à 10 h 30, en l’église de Farges lès Chalon.

Serge va rejoindre sa fille

Lydie,

décédée en 1997.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand