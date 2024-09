AVIS DE DECES - Madame Simone VERMOREL née PETEUIL

SAINT-DENIS-DE-VAUX - SAINT-MARD-DE-VAUX - GROSSHANSDORF



Monsieur René VERMOREL,

son époux ;

Pascal et Marie-Chantal, Gilles et Martine, Isabelle et Georges, Corinne et Serge, ses enfants ;

Jean-Charles et Emilie, Thibault, Yvon et Cynthia, Fanny et Nicolas, Félix et Vicky, Emil et Louisa, Yohan, Pierre et Yohann ses petits-enfants ;

Téo, Lisa, Aaron, Warren, Maonn, Alexandre, Annaëlle, Louise ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone VERMOREL

née PETEUIL

survenu le 3 septembre 2024,

dans sa 88e année.

Ses obsèques civiles seront célébrées au cimetière de Saint-Denis-de-Vaux, mercredi 11 septembre 2024 à 10h30.

Simone repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

La famille rappelle à votre souvenir,

Rémy

son fils décédé en 1988.

La famille remercie, le personnel de L'ADMR de BUXY et du SSIAD de BUXY, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.