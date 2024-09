Le Rugby à Toucher c’est possible au CRC avec les «  Cinqnoys »

Nouvelle discipline au sein de la FFR depuis 2015, le rugby à toucher se joue à 5 minimum dans une équipe. Il permet de découvrir le rugby sans contact, mixte de surcroit et allant de 16 à 99 ans !

Le Chatenoy Rugby Club a ouvert une section de rugby à toucher en son sein sous la responsabilité de Jérome Pompilio. Une idée venue aussi des parents des enfants de l’Ecole de Rugby qui ont voulu partager le même sport que leurs enfants. Sans placage et sans choc physique, c’est un jeu ouvert à tous donnant la possibilité de jouer sans crainte de blessures. Mais aussi et surtout une volonté de pratiquer un loisir en étant dans un esprit familial et convivial au sein du club puisque des parents n’hésitent pas s’investir pour aider le CRC. Une trentaine de joueuses et joueurs sont actuellement licenciés.

La pratique se fait sur un terrain rectangulaire correspondant à la moitié d’un terrain de rugby. Le club avec son équipe baptisée « les Cinqnoys » envisage de s’engager dans un Challenge régional au cours de la saison 2024 - 2025, sans être dans la compétition d’un championnat.

La cotisation annuelle est de 90 €. Les entrainements ont lieu au stade de Charréconduit le mercredi de 18h30 à 20h et le samedi de 10h à 12h. Pour tous renseignements prendre contact avec Jérôme Pompilio au 06 24 40 30 73 ou par mail à [email protected].

JC Reynaud