L'intégration professionnelle de réfugiés au coeur de la stratégie du GEIQ Industrie 71 et GEIQ BTP Bourgogne-Franche Comté

Le GEIQ BTP BFC et le GEIQ Industrie 71 facilitent l’insertion professionnelle des réfugiés grâce au projet BOP 104

Ce projet ambitieux vise à offrir une intégration durable aux primo-arrivants en France, tout en facilitant leur accès à la nationalité française, leur insertion professionnelle et leur autonomie sociale et économique. Le programme s’articule avec le dispositif départemental AGIR 71 déployé par Coallia qui a orienté 9 stagiaires pour ce projet.

Ce projet est soutenu financièrement par l’État, via la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF), en charge de la mise en œuvre de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants. La DDETS 71 (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) a exprimé sa confiance dans les capacités des deux GEIQ pour mener à bien cette initiative.

Objectifs de l’Action ?

- Favoriser une intégration durable sur le territoire français.

- Faciliter l’accès à l’emploi et la construction d’un projet professionnel solide

- Encourager l’autonomie sociale et économique des participants.



Le programme se compose de plusieurs modules visant à fournir aux participants les outils nécessaires pour une intégration réussie. Par exemple : un module sur les valeurs et principes de la République, l’établissement d’un bilan de compétences ou encore la définition d’un projet professionnel et découverte des secteurs du BTP et de l’Industrie…

La formation se déroulera sur trois mois, du 9 septembre au 5 décembre 2024, totalisant 280 heures réparties sur 12 semaines.

Céline GUILLOT, Directrice du GEIQ BTP BFC, souligne l’importance de cette initiative : « Grâce à Mathilde GIRAUDET et Nathalie FOREY du dispositif AGIR, le projet BOP 104 représente une véritable opportunité pour les primo-arrivants de trouver leur place dans la société française. Notre objectif est de leur offrir les outils nécessaires pour réussir leur intégration et construire un avenir stable en France.»

Sarah CHERABIEH-BOUTTIER, Directrice Déléguée du GEIQ INDUSTRIE 71 se déclare « ravie d’avoir pu mettre en œuvre ce consortium pour répondre aux enjeux de recrutement actuels et à venir des entreprises du territoire ».