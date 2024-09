AVIS DE DECES - Madame Josette COCHET née DUCRET

CHALON-SUR-SAÔNE



Philippe et Ghislaine,

Hervé,

Frédéric et Claudine,

et Catherine, ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette COCHET

née DUCRET

survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 14 septembre 2024, à 10 heures, en l'église Saint-Paul de Chalon-sur-Saône.

Josette repose à la maison funéraire 68 Bis Avenue Monnot Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

René

ses belles- filles

Nadine

et

Jacqueline

et son petit-fils

Guillaume