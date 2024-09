Ecole Municipale des Sports : du nouveau cette année avec un cours dédié aux adultes

Au programme :

*Kinball, Tchoukball et cardiogoal : sortez des sentiers battus avec ces sports

collectifs innovants et décalés !

*Renforcement musculaire

*Tir à l’arc, sarbacane et mölkky pour les jeux d’adresse

*Marche ou course à pied pour travailler son cardio.



Aucun niveau n’est requis, seul le plaisir de la pratique demeurera le maître mot

pendant les séances !



Les activités se dérouleront le mardi de 18h30 à 20h ou de 20h à 21h30 au Dojo

Cécile Nowak.

4 cycles de 8 séances proposés :



*du 9 septembre au 15 novembre : sport collectifs (Kinball, Tchoukball,

cardiogoal…),

*du 18 novembre au 24 janvier : renforcement musculaire ou jeux d’oppositions,

*du 27 janvier au 04 mars : jeux de raquettes et d’adresse (tir à l’arc, sarbacane,

mölkky…),

*du 7 avril au 13 juin : course ou marche



Attention, vous devez choisir au moins deux cycles pour que votre demande

soit prise en compte.

Curieux ? Pour en savoir plus sur les tarifs et les modalités d’inscriptions, rendez-vous dès à présent sur le site de la ville ici.

Retrouvez également via ce site web le portail pour les inscriptions aux ateliers

multisport du mercredi pour les enfants.

Amandine CERRONE.