La ville de Chalon sur Saône dévoile de nouvelles mesures dans la lutte contre la pauvreté des Chalonnais

L'inflation et l'accroissement de la pauvreté n'épargnent pas Chalon sur Saône. Gilles Platret a présenté cette semaine des mesures d'accompagnement des ménages les plus fragiles.

Le Plan Précarité a été adopé au Conseil d'Administration du CCAS de la ville de Chalon sur Saône en avril dernier, avec une série de mesures visant à atténuer et prévenir les difficultés des habitants les plus fragiles, a précisé Gilles Platret, en conférence de presse de présentation des mesures.

Pour le retour à l'emploi des bénéficiaires des minimas sociaux ou en rupture de droit, la ville de Chalon a décidé d'accompagner. Les personnes justifiant d'un contrat de travail, d'au moins trois mois pourront prétendre à une aide de 300 euros par foyer. Une aide qui sera majorée de 50 % pour les familles monoparentales.

Une aide à la vie quotidienne a été mise en prise et majorée à destination des victimes de violences intrafamiliales. Une aide assujetrie au reste à vivre a toutefois précisé le maire de Chalon sur Saône.

Favoriser les activités sportives des enfants de 6 à 16 ans

Le sport et la culture sont également soutenus par la ville de Chalon avec un dispositif mis en place, permettant de percevoir 80 euros par enfant. Une participation aux frais d'inscription et de licence dans les clubs et associations de Chalon, agréés. Une aide qui pourra être utlisée aussi pour des entrées au cinéma ou à l'espace nautique du Grand Chalon.

La création d'un "promeneur social du net" pour la fin de l'année

Avec des situations sociales souvent publiées sur les réseaux sociaux, la ville de Chalon va mettre en place un professionnel du CCAS, spécialisé dans la détection et l'accompagnement des plus fragiles sur internet. Une manière de mieux accompagner les plus fragiles qui lancent des appels à l'aide sur les réseaux. Le promeneur social du net sera une mission complémentaire d'un agent d'accueil du CCAS.

Des nouvelles mesures qui se veulent en complément des mesures déjà existantes, qui vont être aussi renforcées, telles que celle du "reste à vivre". En 2023, ce sont 312 demandes qui ont été formulées aux services avec un montant d'aides d'un peu plus de 51 000 euros. Le reste à vivre va être augmentée de 20 euros permettant d'élargir l'accès au dispositif.

L'héberbement d'urgence sera étendu aux personnes âgées dépendantes.

Le fonds d'intervention crise économique et sociale créé en 2022 sera renforcé, en soutien aux associations caritatives chalonnaises.

L'accueil du service social du CCAS au plus près des bénéficiaires maintiendra sa délocalisation avec le renforcement du "aller-vers".

Du côté de la communication des aides au logement disponibles, nombre de bénéficiaires potentiels passent à côté des accompagnements possibles, faute d'information. La ville de Chalon va mettre à disposition un document unique permettant de recenser les aides avec les partenaires sociaux.