AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre MUSY

CHALON-SUR-SAÔNE



Françoise, son épouse ;

Julien et Loreleï, Charlotte (†), Sacha, ses enfants et sa belle-fille ;

Yohann, Naïa, Cléo, Maël, ses petits-enfants ;

Sandrine, Bertrand et Barbora, Karl, Véronika, Ella, Théa, ses beaux-enfants et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MUSY

Ancien Médecin

de Châtenoy-le-Royal

survenu brutalement le 11 septembre 2024, à l'âge de 81 ans.

La cérémonie sera célébrée lundi 16 septembre 2024, à

15 heures, en la salle de cérémonies, 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Jean-Pierre a rejoint sa fille,

Charlotte

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.