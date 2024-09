Le pôle de compétitivité infra2050 dédié à l’innovation de la filière construction et génie civil est officiellement opérationnel en Bourgogne-Franche-Comté

Le pôle de compétitivité infra2050 est né de la volonté commune de rassembler les savoir-faire

complémentaires des clusters ECORSE-TP de Bourgogne-Franche-Comté, présidé par Christophe Ribette, INDURA Infrastructures durables Auvergne Rhône-Alpes, présidé par Paul Galonnier et de l’IREX Institut pour la Recherche appliquée et d’Expérimentation en génie civil, présidé par Pierre-Alain Roche. Ce sont les trois membres actifs.

infra2050 est soutenu par deux membres associés, la Fédération Nationale de Travaux Publics et

Syntec Ingénierie ainsi que par le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté

industrielle et numérique, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La création d’infra2050 répond à l’ambition de la filière d’être un acteur principal dans la quête de

la neutralité carbone.

Le secteur des infrastructures représente au niveau national près de 8 500 entreprises et environ

350 000 salariés. Déjà reconnue pour ses prouesses techniques, la filière, en se dotant d’un pôle de compétitivité, souhaite renforcer ses capacités technologiques et scientifiques pour accélérer la mise en place de solutions répondant aux enjeux des transitions climatiques et numériques.

Le pôle de compétitivité permet ainsi d’accompagner des projets collaboratifs de recherche et

d’innovation. Les objectifs d’infra2050 visent à aider les territoires à atteindre la neutralité carbone, fixée en 2050 par la loi européenne sur le climat.