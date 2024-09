ANGIOPLASTIE-CORONOGRAPHIE à Chalon - Un combat qui aura bien trop duré... ENFIN !

Combien d'articles info-chalon.com a publié sur ce dossier ? Combien d'heures d'échanges avons-nous eu entre Dijon, Paris et Chalon sur Saône ? Plus que Chalon, c'est le nord Saône et Loire et le Sud Côte d'Or qui sort enfin vainqueur d'un combat qui n'avait que trop duré.

Arnaud Dellinger (à gauche), Jean-Luc Philip (au centre) et Maxime Fayard ( à droite), les cardiologues chalonnais ont mouillé la chemise depuis plus de dix ans, autour du dossier de l'angioplastie-coronographie à Chalon sur Saône. Info-chalon.com qui ne comptabilise plus le nombre d'articles sur le sujet a suivi depuis plus d'une décennie ce très long combat, entre Paris et Dijon, se devait de mettre à l'honneur ce trio gagnant, parmi les innombrables acteurs du dossier de la "corono" chalonnaise.

Ce lundi matin, la première patiente utilisera le plateau technique chalonnais... et que comme un vrai symbole... une patiente en provenance du Bassin minier.

On ne le dira jamais assez ! Le plateau technique inauguré ce samedi matin est un outil au service de tout le Nord Saône et Loire et le Sud Côte d'Or, une manière de répondre à la désertification médicale pour 350 000 personnes potentiellement concernées.

Quel bonheur d'avoir pu accompagner cette aventure, bien trop longue à notre goût mais si précieuse à notre vivre-ensemble !

Laurent Guillaumé

