160 ans pour la Croix-Rouge française et 154 ans pour l’Unité locale du chalonnais, ça se fête !

Des bénévoles nous parlent de leur engagement et le photoreportage d’info-chalon

Les 160 ans de la Croix-Rouge française ont été fêtés dignement à Chalon-sur-Saône, place de Beaune, avec la mise en place d’un village avec animations ce samedi de 9h à 18h. Date anniversaire pour la Croix-Rouge française, le 14 septembre correspond aussi à la Journée Mondiale des Premiers Secours, l’occasion pour cette association de faire découvrir ses activités, son histoire, susciter des vocations mais aussi former aux premiers secours. Aurélien Chevalier, bénévole depuis 16 ans à la Croix-Rouge, unité locale du chalonnais présidée par Camille Monnot, a été notre guide durant notre visite des installations. Il fait partie des 50 bénévoles dont le plus jeune a 14 ans.

Plusieurs stands étaient à la disposition du public : secourisme, Croix-Rouge jeunesse (12-17 ans), stand historique où étaient exposés d’anciennes tenues et du matériel de l’époque, actions sociales. De nombreuses animations et démonstrations ponctuaient également toute cette journée : quiz, brancardage de doudous, initiation au massage cardiaque… ; l’exposition de véhicules et la visite de l’ambulance ont eu du succès. La ville de Chalon-sur-Saône étant jumelée avec Novara depuis 1977, la présence de la Croix-Rouge italienne ‘Croce Rossa Italiana, Comitato di Novara’ a été très remarquée.

Nous nous sommes attardés un peu plus sur le stand des actions sociales qui regroupent plusieurs secteurs : vestiboutique, aide alimentaire, Les maraudes, les visites au parloir… et nous avons interrogé les bénévoles présentes sur ce stand quant à leur engagement. Pour Laurence, c’est le côté médical qui l’attirait puis de fil en aiguille, découvrant d’autres activités, elle œuvre aujourd’hui auprès de la vestiboutique depuis 10 ans. Pour Agnès, c’est son amie d’enfance qui l’a convaincue de rejoindre les bénévoles de la vestiboutique qui compte aujourd’hui une trentaine de bénévoles. Ahoefa n'a rejoint que récemment, en juin précisément, la branche action sociale ; c’est la perte de sa grand-mère qui a été un déclic et l’origine de son investissement auprès de la Croix-Rouge française. Nous rencontrons enfin Catherine Rey-Finck, Directrice locale des Actions sociales, pour elle, pas de doute : « C’est l’association où je devais aller », une histoire familiale aussi où une grand-mère avait été aidée, après la guerre, par cette association qui a soufflé ce 14 septembre ses bougies.

SBR