LaPéniche : Présentation du programme d'automne 2024

«Cher toi,

Après tout un été sans te voir, je me réjouis de t'inviter pour mon anniversaire. Tu pourras profiter de la programmation spéciale, tantôt à domicile tantôt hors les murs, et même boire une mousse brassée pour l'occasion ! Je t'ai préparé non pas une, ni deux mais bien trois soirées de double anniversaire : on fêtera aussi ceux des copains de Tapage Rock, de la Tournerie et celui du hip-hop en France. Rock 90's, reggae ska, Dj set, dream folk, punk funk et turborigolade : viens passer l'automne à fêter mes 25 ans, je vais t'en mettre plein les oreilles.

LaPéniche»

C'est par ces quelques mots que l'association Mosaïques-LaPéniche annonce les 25 ans de LaPéniche. Des mots que vous pouvez retrouver sur sa programmation automne 2024.

Comme à l'accoutumé, l'association a présenté une programmation riche et variée en public à ceci près que cette année, ce n'est pas ni au Niépce ni au Rock'n Art Café mais à la brasserie Place 2B.

Tour à tour, Adrien Guitton (communication et co-programmation), Frédéric Millat (programmation et production), Sophie Brandibas (éducation artistique et culturelle et action cutlurelle) et Nolwenn Robine de la Tournerie ont pris la parole, en présence de Bénédicte Mosnier, l'adjointe au maire en charge de la culture représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Emmanuelle Dupuit-Pinto, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur et de la culture représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon.

Dans cette programmation qui va du samedi 21 septembre au samedi 14 décembre 2024, citons pêle-mêle les concerts indie rock 90's de Jaws The Shark et Siz,reggae ska rocksteady de The Skakaties JAM et Jahzz, dream pop et dream folk de Elysian Fields US et Dear Pola, indie pop et indie rock de Steve Amber et Léaud, pop groove fun de Support Your BFC Band : Manila Naze et Flaur, électro techno de Popof, Aki Agora et Pëndämønium, électro expé jazz de Ondes croisées : Why the eye ? et Matsutake, et de la chanson humour avec Oldelaf.

Comme indiqué ci-dessus, plusieurs double (ou plus) anniversaires ont lieu durant cette saison comme le samedi 27 septembre à l'occasion des 20 ans de Tapage Rock avec Didier Super et son groupe Discount, Les Lupoï ! et Dj Hantnoise, mais aussi le samedi 19 octobre à l'occasion des 40 ans du hip-hop en France avec Davodka, Romeo XR & Dr. Fongible et Espace de Rue pour un battle hip-hop kids, ou encore le samedi 23 novembre pour le double anniversaire des Rock'in Burgundy Parties de la Tournerie avec Les Mooritz, Queen Elvis, Zebra Pompadour, Pete Sputnik et Turbodancing.

Automne 2024 à LaPéniche, c'est aussi le jeudi 10 octobre, l'évènement étudiant du Grand Chalon avec Femme Fatale et Jim Pemberton Dj Set, suivi pour les kids du ciné-concert d'Escales par Maclarnaque le mercredi 23 octobre, pour les scolaires les 9 et 10 décembre de Peace and Lobe avec Café Noir, un spectacle pédagogique sur les risques auditifs, et le samedi 14 décembre pour le concert solidaire Le Père Noël est un rockeur #10.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati