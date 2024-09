Le Père Yves Garruchet installé comme curé de la Paroisse du Bon Samaritain.

Ce dimanche 15 février 2024 a vu l’installation officielle du Père Yves Garruchet comme curé de la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais, laquelle Paroisse couvre le quartier des Charreaux et les communes de Châtenoy le Royal, La Charmée, Lux, Saint Loup de Varennes, Saint Rémy, Sevrey et Varennes le Grand. Un vaste territoire qui s’ajoute à celui dont le Père Garruchet a déjà la charge au sein de la paroisse de Notre Dame en Chalonnais.

Dans une église Sainte Thérèse copieusement remplie par les fidèles de la Paroisse, la célébration de cette traditionnelle messe de rentrée a été présidée pour la circonstance par Monseigneur Benoît Rivière, évêque du diocèse d’Autun, Chalon, Mâcon.

Une Liturgie pour rassembler

Pour ce 24e dimanche du Temps Ordinaire de la Liturgie chrétienne, l’évêque, dans son homélie a tenu à souligner : « Il est important pour notre Eglise de ne pas rester fermée, de se faire connaître en étant ensemble car la mort du Christ sur la Croix nous unit au nom de Dieu. »

Puis de rappeler le rôle primordial du prêtre et pour l’occasion du curé d’une paroisse : « Le Père Yves vient vers nous, vers vous par le chemin de la Prière; dans cette communauté paroissiale qui se rassemble dans la Liturgie. L’accueil est le bonheur de l’Eglise et nous ne sommes pas des groupes isolés. Marchons et initions cette marche de la Foi pour dire notre Fidélité. »

Des activités au service de tous

Un message important pour cette rentrée 2024. L’on comprendra mieux, à l’appui de l’homélie de l’évêque le pourquoi de la présentation de deux des équipes qui animent la Paroisse :

l’Equipe d’Animation Pastorale laquelle a le souci de la liturgie, de la prière, de la préparation et de la célébration des sacrements.

L’équipe Foi et Lumière en tant que communauté chrétienne de rencontre avec des personnes ayant un handicap.

Un moment de communication

La Messe de rentrée a été concélébrée autour de l’évêque par le Père Yves Garruchet, curé et le Père Serge Grobot, prêtre auxiliaire de la Paroisse, assistés du diacre Dominique Galmiche. A noter la présence de nombreux élus des communes de la Paroisse.

Un bel instant de partage, mais aussi de communication sur les activités en place sur la Paroisse, lesquelles ont fait l’objet de panneaux de présentation sur le parvis de l’église Sainte Thérèse, bien visibles lors du verre de l’Amitié offert par la Paroisse.

JC Reynaud