AVIS DE DECES - Monsieur Charles CHAMPEIL

CHALON-SUR-SAÔNE



Christine, son épouse ;

Anne-Sophie et Emmanuel,

Claire et Cyril,

ses enfants ;

Louise, Juliette, Gaspard,

Paul et Lise,

ses petits-enfants ;

sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Charles CHAMPEIL

Un culte sera célébré au Temple de Chalon-sur-Saône, le samedi 21 septembre 2024 à 10 heures.

"Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu."

Ni fleurs ni plaques.