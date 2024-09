47e compétition mondiale des métiers WorldSkills : les Bourguignons-Francs-Comtois à l’honneur

Willy BOURGEOIS, vice-président en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation, Frédéric PONCET, conseiller régional délégué en charge de l’orientation, et Océane GODARD, conseillère régionale, participaient à cet événement pour soutenir l’équipe régionale.

La 47e édition des WorldSkills s’est achevée dimanche soir au Groupama Stadium de Lyon. Cette compétition, qui s’apparente à des Jeux olympiques des métiers réservés aux moins de 23 ans, voit s’affronter des jeunes du monde entier dans leur discipline respective. On y élit ainsi le champion du monde des jeunes boulangers, des peintres en bâtiment, ou des web-designers… Présente en nombre, la Chine a survolé le concours, en remportant 36 médailles d’or sur 66 possibles.

L’équipe de France comptait cinq Bourguignons-Franc-Comtois. Tous les cinq sont ressortis du stade lyonnais avec la médaille d’excellence autour du cou !

Ils étaient soutenus avec enthousiasme par leur famille, mais aussi par leurs formateurs des lycées professionnels et centres de formation d’apprentis (CFA), ainsi que par leurs coachs au sein des entreprises. Pas moins de 140 personnes ont ainsi fait bloc à Lyon pour représenter la Bourgogne-Franche-Comté.

Durant les trois jours de compétition, l’équipe régionale des métiers n’a pas démérité, s’appuyant sur sa forte cohésion et sa solidarité. Véritable aventure collective pour les jeunes mais également tremplin professionnel, les compétitions des métiers sont un rendez-vous incomparable pour mettre en avant la richesse des compétences professionnelles et les talents de jeunes passionnés.

La Région Bourgogne Franche Comté a accompagné l’équipe régionale des métiers depuis sa sélection lors du salon Explore les métiers, les 15 et 16 mars 2023 à Dijon, jusqu’aux compétitions nationales de septembre 2023, puis à ces compétitions internationales 2024. Le Conseil régional a ainsi organisé leur préparation physique et mentale avec 3 coachs sportifs et des regroupements afin de faire naître un collectif qui s’est révélé aussi enthousiaste que solidaire.