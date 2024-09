AVIS DE DECES - Monsieur Robert FANZUTTI

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE - CHARBUY (89) - LESSARD-LE-NATIONAL



Monique, son épouse ;

Christine et Christophe GABUET,

Évelyne et Richard PINOL, ses filles et ses gendres ;

David, Laetitia, Romain et Amandine, Vanessa, ses petits-enfants ;

Cassandra, Hugo et Jade, ses arrière-petits-enfants ;

Elsa et Jean-Louis ROY, sa sœur et son beau-frère ;

Bernard VADOT et Michelle, son beau-frère et sa compagne ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur Robert FANZUTTI

survenu le 19 septembre 2024,

à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune vendredi 27 septembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.