La visite du chantier de la Cathédrale Saint-Vincent, star des Journées Européennes du Patrimoine à Chalon-sur-Saône ?

La visite de chantier concernant la restauration de l’intérieur de la cathédrale Saint-Vincent a attiré de nombreux visiteurs le week-end dernier à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Avant d’enfiler casque et gilet de sécurité, bon nombre d’entre eux s’étaient déjà rendus à l’Espace Patrimoine, situé au 24 quai des Messageries, où l’exposition temporaire « Chantier en vue » offrait de nombreux détails sur ce vaste projet. Cette restauration intervient 20 ans après le nettoyage de la façade et fait suite à la réhabilitation du cloître réalisée de 2009 à 2019.

Le vitrail à l’honneur

En arrivant place du cloître, les visiteurs ont pu échanger avec un maître-verrier. En effet, l’entreprise Atelier Art Vitrail, qui intervient sur le chantier de restauration, y avait installé un stand pour une présentation de l’art du vitrail mais également pour renseigner sur le parcours de formation de maître-verrier. Cette rencontre a captivé les visiteurs présents. Pour compléter le programme des animations proposées lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, des ateliers en famille et des ateliers enfants autour du vitrail avaient été organisés par l’Espace Patrimoine.

Des visites au coeur du chantier de la Cathédrale qui ont affiché ‘complet’

Aux commandes de la visite de samedi dernier à 16h, Brigitte, guide-conférencière des Villes et Pays d’art et d’histoire, a déroulé avec passion l’histoire du groupe cathédrale, de l’édifice au statut très particulier d’« église paroissiale cathédrale non concordataire », ainsi que celle du cloître canonial, unique cloître situé en ville en Saône-et-Loire. Les différentes restaurations ont été évoquées, notamment celle de 2005 concernant la tour sud, qui penchait de 50 cm vers la place et de 30 cm sur le côté, en raison d’un terrain insuffisamment stable ; des interventions à 20 m de profondeur ont été nécessaires pour la stabiliser. Cela a été suivi de la restauration du cloître. La cathédrale, quant à elle, fermée depuis le printemps, rouvrira partiellement en 2025, notamment pour La Paulée afin d’accueillir l’office, et entièrement en 2027.

A l’occasion de cette restauration tout le mobilier soit 435 objets ont été répertoriés, nettoyés et sont étudiés. La pierre qui constitue l’édifice intérieur est aujourd’hui débarrassée de ses impuretés, imperméabilisée. Si on ne retrouve pas de traces de décor roman, de la peinture ocre jaune et ocre rouge du XVIe siècle sont visibles. Des traces de polychromie sur les clés de voûtes qui représentent les armoiries des évêques ayant financés les travaux et sur certains chapiteaux ont été découvertes, la Cathédrale dévoile encore des détails : derrière le crucifix du 17e siècle, un décor du 19e s, de style néo-roman se poursuivait et était conçu comme une architecture. « On a oublié que les églises étaient très décorées », poursuit Brigitte.

Enfin sont évoqués des éléments plus modernes : la rosace date du 19e siècle et les vitraux nefs et transepts datent de 1950 et offrent des motifs géométriques. Tout un travail sur l’acoustique et l’éclairage sera réalisé et des travaux, non seulement de nettoyage mais aussi afférents à la sécurité en termes d’incendie dans les combles seront effectués. Cette visite a, bel et bien, été un temps forts pour les visiteurs.

