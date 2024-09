AVIS DE DECES - Madame Simone DERAIN née GOURET

FONTAINES (71) - VEZIN-LE-COQUET (35)



Maria GAUTHIER, sa sœur ;

ses beaux-frères et leurs enfants ;

ses neveux et nièces et leurs familles,

ont la douleur de vous faire part du décès

Madame Simone DERAIN

née GOURET

survenu à l'âge de 93 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 1er octobre 2024 à 10 heures, en l'église de Fontaines.

La famille rappelle à votre souvenir

François DERAIN

son époux, décédé en 2018.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Buxy pour son dévouement et sa grande gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.