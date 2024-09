Le Nouveau Front Populaire du Chalonnais est né et soutient la mobilisation par la grève le 1er octobre

Communiqué de presse

Le Nouveau Front Populaire (NFP) du Chalonnais s’est réuni pour son lancement à l’initiative de 5 partis de gauche unis depuis les é lections lé gislatives. Mardi 24 septembre, son é largissement aux citoyens engagé s et aux militants associatifs et syndicaux qui le désirent a été acté et montre l’envie de militer ensemble pour le progrès social, écologique et démocratique.

Le NFP du Chalonnais a dé sormais une ré elle existence et entend peser dans la vie politique à l’échelle du Grand Chalon pour porter le programme du NFP et répondre aux attentes des citoyennes et citoyens.

A l’unanimité des personnes présentes il a été décidé de rejoindre et soutenir l’appel à la grève lancé par des organisations syndicales pour ce mardi 1er octobre.

Le Nouveau Front Populaire du Chalonnais appelle donc à la grève mardi prochain, pourquoi ?

- Pour l’abrogation de la réforme des retraites : 64 ans c’est trop !

- Pour l’augmentation du SMIC et de l’ensemble des salaires (public et privé ) face à l’inflation

- Pour la sauvegarde des services publics et le retour de moyens suffisants pour les faire fonctionner

- Pour des prix planchers et rémunérateurs pour les agriculteurs toujours en souffrance

Le NFP soutient donc la grève et ses militants seront présents mardi dans le dé.ilé chalonnais au départ de la maison des syndicats à 14h30.

Nous appelons aussi toutes et tous à la vigilance face aux fausses promesses de l’extrême-droite. Non, Marine Le Pen et Jordan Bardella n’ont pas de programme social. Non, le RN ne se soucie pas vraiment des classes populaires.Leurs promesses sont des appâts mais gare à qui se laisse prendre à l’hameçon !

A mardi dans la rue !

A bientôt dans vos quartiers et dans vos communes du Grand Chalon !

Pour le NFP du Chalonnais : Les Ecologistes

NPA – l’Anticapitaliste Section PS Chalon Section PCF Grand Chalon Chalon l’Insoumise Bien Vivre à Chalon