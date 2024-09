30 millions d'investissement pour 111 logements sur l'ile Saint Laurent à Chalon sur Saône

Si il y a bien un sujet qui a accaparé les débats politiques de ces 15 dernières années, c'est bien le sort réservé à l'emprise foncière de l'ancien hôpital de Chalon sur Saône. Depuis son déménagement sur le secteur des Près devant, la question du devenir du foncier a alimenté les chroniques et les réunions publiques à un rythme effréné. Entre l'idée de voir surgir un hôtel de luxe, et le résultat d'appels à projets en 2013, c'est finalement l'équipe en place qui aura trouvé la solution pour le devenir de ce site unique en son genre dans l'hypercentre urbain.

En présence des porteurs du futur ensemble immobilier, Gilles Platret a retracé l'historique de ce dossier, évoquant les appels à candidatures fin 2020 puis la relance en janvier 2022. Une relance qui finalement aura porté ses fruits avec trois équipes retenues. En janvier dernier, c'est le groupe Duval qui a été retenu par la ville de Chalon sur Saône.

Le conseil municipal a rendez-vous le 9 octobre prochain pour le dossier Ile Saint Laurent et la vente du foncier, portant sur plus de 11100 m2. A la clé la création de plus de 84 logements du T2 au T5 et une résidence intergénérationnelle Maison de Blandine de 27 logements. "Le paysage intégrera la nature environnante. Une approche constructive a été mise en place, privilégiant les matériaux durables et les techniques respectueuses de l’environnement. Le projet comptera 7 bâtiments pour une surface de plancher totale de 7 635 m²" a souligné le cabinet d'architectes dijonnais, Godar-Roussel, en charge du dossier.

Deux phases de travaux

Le projet sera réalisé en deux phases, avec une première livraison prévue pour fin 2027 et une seconde fin 2028. Un premier lot concernera l'aménagement du Quai Chambion sur une surface de 2300 m2 et la seconde sur plus de 8000 m2. Si différents détails sont toujours en discussion avec l'architecte des bâtiments de France, les contours du dossier sont finalisés. La pré-commercialisation des appartements débutera en février 2025, avec une délivrance des permis de construire à l'automne. Coût des appartements ? Il faudra compter plus de 3800 euros /m2, a précisé le groupe Duval. Un montant qui ne suscite aucune inquiétude tant du côté du promoteur immobilier que du côté de Gilles Platret, interrogé par info-chalon.com.

Les travaux de la première tranche débuteront début 2026 pour une livraison en décembre 2027. Débutera alors la pré-commercialisation de la deuxième tranche avec une livraison en décembre 2028. "D'ici 4 ans, on aura un site transformé" s'est félicité Gilles Platret, voyant cet épineux dossier chalonnais, définitivement bouclé, avec un investissement porté par le groupe Duval de 30 millions d'euros.

La gestion des espaces verts sera rétrocédée aux services des espaces verts de la ville de Chalon à l'issue des travaux. Le parti pris architectural du groupe Duval aura été aussi d'anticiper les évolutions des moyens de locomotion dans le futur. Les parkings en rez-de-chaussée auront vocation à être "reversible", pouvant à un moment ou un autre, devenir des commerces ou des appartements.

Maison Blandine ... des appartements pour personnes âgées encore autonomes

Les 27 logements dédiés à la Maison Blandine seront créés dans la deuxième phase de travaux. Une forme d'habitat partagé accompagné qui connait son petit succès. Les logements feront entre 40 et 60 m2 avec du personnel d'astreinte les nuits et week-end mais avec une large part à l'autonomie des résidents.

La présentation à plusieurs voix voulue par Gilles Platret aura permis de lever le voile sur le dossier Saint-Laurent, une avancée quasi historique dans l'histoire de Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé