Lans’fer : le retour en images de la course fun et déjantée

Déjà une semaine pour la 8ème édition de Lans’fer : toujours un événement incontournable et couronné de succès de l’agglomération chalonnaise.

Le retour en images avec Info Chalon.

Ce n’est pas la météo, encore une fois peu clémente ce dimanche 22 septembre, qui a freiné les participants puisque ce sont 1300 coureurs qui ont pris le départ de l’une des cinq courses prévues sur la journée : le Challenge Grand Chalon en équipe, la course Héros en individuel, la course ADOS, deux courses familles.

Cette année, pas de restriction d'eau, pour le plus grand bonheur des coureurs, ce qui implique : deux piscines d'eau et de la boue à n'en plus finir !

Ils en avaient jusqu'au genoux en fin de journée !

Autre surprise, le parcours habituel se faisait à l'envers pour cette 8ème édition.

De quoi dérouter les habitués qui ont retrouvé le champ bourré d'obstacles pas simples dès le départ. Ils ont pour autant pu retrouver les petites marques de fabrique de Lans’fer : filet à soulever, bottes de paille à grimper, dessus-dessous, pans inclinés, toile d'araignée, la méga structure gonflable et l’inconditionnel obstacle humain que l’on ne présente plus, les centurions, présents depuis la première édition !

Une chose est sûre, les adultes se sont amusés autant que les enfants, l’entraide et la complicité ont rythmé l’ensemble des parcours, notamment lors des courses familles.

C’est donc un défi une nouvelle fois relevé avec brio pour les 7 organisateurs de Lans'Fer, accompagnés de leur soixantaine de bénévoles !

« On pense déjà à l'année prochaine, et surtout à celle d'après qui marquera les 10 ans de Lans'Fer ! » ont-ils indiqué à Info Chalon.

Un programme déjà très attendu, donc !

Voici le palmarès de la journée :

Résultats course par équipe :

Hommes :

*1 - KARATE BOXING en 36.18 min

*2 - UN SERPENT DANS LES BOTTES en 38.53 min

*3 - ESCOFFIER en 39.26 min

Femmes :

*1 - POLY WINNER en 48.16min

*2 - CORA SAÔNE en 1h02min45snd

*3 - LES LABORIEUSES en 1h04min32snd



Résultats course Héros :

Hommes :

*1 - Thomas GERARD en 29.13min

*2 - Camillo PINNA en 29.58 min

*3 - Julien BRUNET en 30.08 min

Femmes : (Podium à venir)

*1 -

*2 :

*3 :



Amandine CERRONE.

Crédits photos : Anne Claire et Jacques MOREAU