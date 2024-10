Vernissage et lancement officiel du calendrier, « Balade en Chalonnais » de l’illustrateur François Robin

Des aquarelles de toutes beauté sur Chalon-sur Saône et ses environs. L’exposition sera présente à l’office du tourisme jusqu’au 2 novembre!

Mardi 1er octobre 2024, à 18 heures 30, à l’Office du Tourisme, 4 Place du Port-Villiers à Chalon-sur-Saône, avait lieu le vernissage de l’illustrateur François Robin. Des œuvres qui sont également reproduites sur le calendrier 2025 mis en vente pour 25 euros à la librairie spécialisée à l’Antre des Bulles, à l’Office du Tourisme, à La Fnac, à librairie Develay, au magasin Kraft, au restaurant le Zinc à Flo, à l'épicerie 'aux trois Greniers'…

Cette cérémonie se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports, de Véronique Avon, Conseillère Municipale , Déléguée à l’animation commerciale, de Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office du Tourisme et du développement, Adrien Moniot, Directeur de la Bibliothèque Municipale, Florent Bouteilllon, Librairie L’Antre des Bulles et éditeur de François robin, Pascal Lebrat, président de Bulles Bourgogne, Jade André, Reine du carnaval de Chalon…

Extraits des discours prononcés :

Florence Capelli : « Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Je suis ravie de vous recevoir dans cette salle qui est redevenue une salle d’exposition car il y a quelques années c’était une salle de bureau et l’Office du Tourisme s’étant agrandi, enrichi, on avait des collaborateurs à installer. Toutefois, on a trouvé d’autres solutions et donc cet espace est redevenu une salle d’exposition. Nous sommes donc ravis d’accueillir pour cette première exposition, Florent Bouteillon, pour vous présenter le premier calendrier de la ville de Chalon. Merci de nous avoir sollicité parce que ce sont toujours des idées qui sont dans les cartons avec l’équipe de l’Office du Tourisme mais on n’avait encore pas dévoilé ce type d’événements et en tout cas, on est ravis d’avoir ce document à commercialiser à l’Office du Tourisme. Je vous remercie et je vous laisse la parole ! ».

Florent Bouteillon : « Bonsoir à toutes et à tous et merci d’être là ! Pour commencer, je voulais excuser l’illustrateur et l’auteur de ces magnifiques aquarelles car il ne pouvait pas être là à cause d’une date qui s’est calée un peu à la dernière minute et c’est un artiste très occupé qui est en train de terminer un travail sur les vendanges […] Je voulais remercier l’Office du Tourisme et la Mairie de Chalon-sur-Saône, madame Morin-Dufois qui n’est pas là mais qui nous a servi de guide lors d’une balade en chalonnais puisque le principe de ce calendrier, c’était de proposer à un artiste, de se promener dans la ville et dans les environ de Chalon avec son regard à lui, afin qu’il choisisse des lieux, des lieux emblématiques ou méconnus et de les représenter et faire aussi redécouvrir aux habitants certains points de passage où ils peuvent avoir des beaux souvenirs. J’espère que vous prendrez plaisir à observer les illustrations, on a essayé de travailler l’exposition par étapes car c’est simple quand on voit le travail final et son original mais c’est beaucoup de travail, de recherche aussi et donc là, on a mis quelques esquisses et dessins avant. Il faut savoir que les croquis de l’esquisse sont indispensables car c’est vraiment là où l’artiste voit se que cela peut rendre, voir s’il arrive à saisir les volumes ou une image, en faire quelque chose qui lui plaît à lui et ensuite moi, je fais mon travail d’éditeur ! Mais c’est un travail qui me tenait à cœur car cela permet de voir la ville autrement. Pour la première, c’était François Robin ! On verra si on peut en faire d’autres […] C’est aussi une façon de rendre hommage à notre région qui m’a très bien accueilli et de remercier son cadre qui est exceptionnel ! ».

Gilles Platret ajoutait quant à lui : «Franchement est-ce que vous connaissez un meilleur argument pour vendre les mérites de Chalon ? […] Je voudrais toutefois souligner la qualité extraordinaire de ce calendrier. C’est un bel objet d’art et il faut le considérer comme tel […] Ce qui retient le regard, c’est la qualité de l’illustrateur auquel vous avez fait appel et cette sensibilité qu’il a mise à croquer Chalon et ses alentours. Je trouve que la ville est chaleureuse sous son dessin et je suis convaincu aujourd’hui que c’est un excellent support de promotion de Chalon et du Grand Chalon […] C’est un travail remarquable qui plait beaucoup! C’est un travail fabuleux et fantastique et merci à l’Espace patrimoine qui l’a orienté sur les bons endroits […] C’est une belle image de notre patrimoine et du coup très moderne dans sa conception […] Je ne taris pas déloges, je ne me force pas, j’adore ce calendrier, à vous de le faire connaitre. Je vous remercie ! ».

