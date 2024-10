Crèche Stade/Fontaine au loup - Une qualité de l'air proche de l'air de montagne

Des résultats remarquables pour une structure qui se veut exemplaire

Effectués par un organisme tiers (Tennen) et spécialisé dans l'analyse de la qualité de l'air intérieur, les tests réalisés en juin 2024 sur la crèche Le Grand Jardin, révèlent que « la somme des composés organiques volatils sous surveillance retrouvés dans l’air est très proche de l’indice de référence (Air de Montagne) ».

Issus de la comparaison de l’air intérieur du Grand Jardin avec celle d’une école ayant suivi un programme de rénovation standard et celle d’Entlebuch en Suisse1 ces tests ont été réalisés un peu plus d’un an après la mise en service de la crèche inaugurée le 25 février 2023.

Attestant du cadre optimal pour la santé et le bien-être des enfants comme des professionnels offerts par cette crèche, les résultats confirment ainsi que l’équipement répond aux fortes attentes de la collectivité en matière de qualité de l’air.

La crèche Le Grand Jardin a justement été construite pour satisfaire les plus hautes exigences sanitaires et environnementales. Située à proximité d’un axe à trafic important, elle s’est vue, entre autres, équiper d’une centrale d’air double flux avec possibilité d’aération naturelle. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés pour être les plus neutres possibles (sans plastique et ne nécessitant aucune colle : ossature bois, isolation en paille, enduit en terre crue, etc…), de même que le mobilier de la crèche. Une démarche qui s’est également vu améliorée par une méthodologie rigoureuse le temps du chantier visant à minimiser l’impact des matériaux utilisés sur la qualité de l’air de l’équipement une fois ouvert au public (sélection des matériaux, contrôles sur site, dégazage…). Pour garantir le maintien dans le temps de ces performances, la structure expérimente le nettoyage par la vapeur.

Un engagement fort pour la santé des enfants et des professionnels

Au-delà du Grand Jardin, le Grand Chalon s'engage activement pour le bien-être de ses plus jeunes habitants et professionnels qui travaillent dans ses structures d’accueil petite enfance. Les travaux menés pour rénover la crèche Jean-Moulin répondront ainsi à des exigences semblables pour tendre vers ces standards de haute qualité tout comme le programme de lutte contre les perturbateurs endocriniens engagé dans l’ensemble des structures du territoire.

Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, « Offrir un environnement sain à nos enfants comme aux personnels de nos structures est une priorité. Nous sommes très fiers des résultats obtenus par la crèche Le Grand Jardin qui démontrent tout l’intérêt de la politique ambitieuse que nous menons pour donner accès, sur notre territoire, à une offre d’accueil de très grande qualité ».

Photo Info-chalon.com