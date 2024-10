BUDGET BARNIER - François Sauvadet, Président des départements de France, demande à l'Etat de reconnaître le rôle des départements

François SAUVADET, président de DF, tient à saluer le « discours de vérité sur la situation exacte du pays » qu’a exprimé Michel BARNIER devant l’Assemblée nationale, et se félicite de la nouvelle méthode que le Premier ministre a esquissé sur fond de respect, d’écoute et de dialogue, évoquant un nécessaire « contrat de responsabilité ».

Le président de DF se félicite également que le Premier ministre ait indiqué qu’il fallait porter une attention particulière aux plus fragiles. Les Départements, qui sont en première ligne à leurs côtés, attendent des mesures concrètes adaptées au rôle central qu’ils jouent au cœur des solidarités humaines, que ce soit le handicap, la pauvreté, les mineurs, les personnes âgées, etc.

« Les Départements ne pourront pas, face à l’intenable situation budgétaire à laquelle ils sont confrontés, continuer d’assurer leurs missions de solidarité », alerte François SAUVADET. « Privés de marges de manœuvres, nous faisons face à de grandes difficultés pour construire leur budget 2025. La situation d’un tiers d’entre nous est catastrophique ».

Et de prévenir : « Nous réaffirmons notre engagement à gérer avec responsabilité les deniers publics, mais cette gestion ne doit pas se faire au détriment de notre capacité à agir au service des territoires ».

François SAUVADET tient en effet à rappeler le rôle majeur des Départements dans l’aménagement du territoire au côté des communes. « Nous jouons un rôle crucial dans la gestion des solidarités sociales et la cohésion territoriale, et il est impératif de reconnaître la complexité de nos missions et nos contraintes budgétaires ».

« Les Départements sont évidemment conscients de la situation financière globale. Mais il faut reconnaitre leurs enjeux spécifiques et les énormes efforts qu’ils ont déjà consentis. Pour être acceptées, ces mesures devront être proportionnées et justes ! », prévient François SAUVADET qui précise que les Départements relèvent exclusivement de dotations de l’État pour assurer leurs missions.

Force est de constater que nous arrivons à bout du modèle social actuel, construit sur une logique du « toujours plus ». La question du financement et des équilibres à long terme n’a jamais été clairement posée. « Le modèle ne fonctionne plus et les Départements sont piégés par un système dans lequel ils ne maîtrisent ni leurs recettes, ni une part croissante de leurs dépenses », déplore le président de DF. « La décentralisation est dévoyée », résume-t-il.

François SAUVADET abordera ces sujets prochainement lors de son rendez-vous avec le Premier ministre.