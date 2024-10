L’avancée des travaux du complexe funéraire des Pompes Funèbres Guillon : un projet d’envergure bientôt finalisé

La future chambre funéraire des Pompes Funèbres Guillon, située 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône, avance à grands pas et s’apprête à devenir l’un des établissements funéraires les plus importants de la région.

Les travaux de structure et d’aménagement intérieur sont quasiment terminés et les équipes se concentrent désormais sur l’installation du mobilier et des équipements, préparant ainsi la future inauguration prévue pour mi-octobre.

Une installation d’envergure en phase de finalisation

Ce projet comprend plusieurs espaces distincts, chacun conçu pour offrir un lieu à la fois sobre, fonctionnel et respectueux du deuil. Ainsi, le mobilier destiné aux cinq salons funéraires, à la grande salle d’exposition, à la salle de cérémonie, ainsi qu’au magasin et aux bureaux administratifs est en cours d’installation.

Chaque espace a été pensé dans le moindre détail pour assurer aux familles un cadre apaisant et intime, essentiel dans ces moments difficiles.

Le choix du mobilier a été effectué avec le plus grand soin pour respecter à la fois l’élégance et la sobriété que requiert ce type de lieu. Des sièges confortables, des tables discrètes, et un éclairage doux ont été choisis pour garantir un cadre apaisant et propice au recueillement.

Un espace complet et diversifié pour accompagner le deuil

Outre les salons funéraires, le nouveau complexe des Pompes Funèbres Guillon sera doté d’une grande salle de cérémonie, permettant de recevoir les familles et leurs proches lors des hommages. Cette salle a la particularité d’être modulable afin d’accueillir des cérémonies tant religieuses que civiles. Elle pourra être agencée de manière à s’adapter à tous les types de rituels, et équipée en conséquence (sonorisation, projections vidéos, etc.). Cette salle, essentielle pour les familles ne souhaitant pas ou ne pouvant pas organiser la cérémonie dans un lieu de culte, constitue un véritable atout pour le nouvel établissement.

Autre point fort de cette installation : la salle de réception qui permettra aux familles de se retrouver après les cérémonies pour partager un moment de convivialité ou de réconfort. Ces moments sont souvent essentiels pour les proches afin de se réunir dans l’intimité après la cérémonie. La salle de convivialité a été conçue pour être accueillante et fonctionnelle, avec un mobilier simple et moderne, à la fois pratique et élégant.

Des bureaux administratifs et un magasin dédiés aux familles

L’espace réservé aux bureaux administratifs est également en cours d’aménagement. Ces bureaux seront le cœur du fonctionnement des Pompes Funèbres Guillon, avec des équipes prêtes à répondre aux questions des familles, les accompagner dans toutes les démarches administratives et légales liées au décès, et les conseiller sur l’organisation des obsèques.

En parallèle, un magasin dédié aux articles funéraires est également en cours d’installation. Ce magasin proposera une large gamme de produits liés à l’organisation des obsèques : plaques commémoratives, fleurs artificielles, accessoires pour les cercueils et urnes, et bien plus encore. L’espace a été conçu pour que les familles puissent choisir ces articles dans un cadre serein et discret, avec l’aide de conseillers disponibles pour répondre à toutes leurs interrogations.

L’inauguration prévue pour mi-octobre

La phase finale d’installation du mobilier marque l’achèvement des travaux de ce complexe funéraire, avec une inauguration prévue pour mi-octobre. Cet événement sera l’occasion pour les Pompes Funèbres Guillon de dévoiler cet ambitieux projet au grand public et aux autorités locales. Il symbolisera aussi l’engagement de la famille Guillon à offrir un service funéraire de grande qualité, basé sur l’accompagnement et l’attention portée aux familles dans les moments les plus difficiles de la vie.

Publi-rédactionnel : Nathalie DUNAND

[email protected]

Contact :

Espace funéraire GUILLON

Permanence téléphonique 7 j/7 – 24 h/24, y compris dimanche et jours fériés

Facebook : https://www.facebook.com/Pfguillon/

Site : https://www.pfguillon.com/