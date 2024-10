Châtenoy le Royal : Un week-end de concours au club canin ESCCR avec le sélectif pour le GPF samedi 28 septembre et le concours classique agility le dimanche 29.

Le Club Education et Sports Canins de Châtenoy le Royal a organisé l'édition 2024 du sélectif au Grand Prix de France le samedi et un concours classique agility le dimanche.

Les épreuves pour ce sélectif GPF se sont déroulées sur les terrains du club châtenoyen le samedi 28 septembre.

29 participants ont concouru à ce sélectif, épreuves animées par Dominique Favre juge SCC agility et juge formateur. Dominique Favre, qui vient de Rhône Alpes avait pour mission de faire une sélection pour remplir le quota des places attribuées à la Bourgogne. La finale programmée les 17 et 18 novembre à Vidauban (Var). A noter parmi les sélectionnés Clémentine Forest du club Educ Agility Passion Sanvignes en GPF Master catégorie Sénior S, Cécile Boursier du club de Gergy en GPF Master catégorie sénior M, Audrey Moreira du club Educ Agility Passion Sanvignes en GPF Master catégorie Sénior I, Stéphanie Sieg du club Chiens sportifs du Pays Avallonnais en GPF Master catégorie Sénior I et Thomas Humblot du club de Gergy en GPF Master catégorie sénior L.

Le dimanche a été consacré à l’agility classique avec 45 engagés conducteurs et chiens sous le contrôle de Roger Dupont des Deux Sèvres, juge formateur agility, juge SCC.

Comme pour tous les concours d’agility les concurrents sont passés sur le terrain en fonction de leur grade et du niveau dans lequel ils étaient déjà classés. La matinée a débuté par les épreuves d’agility et s’est terminée par les épreuves de jumping.

RESULTATS

Meilleur grade 1 - Classe Senior (12 concurrents)

1er Tessy (Chien De Berger Shetland) conducteur Joly Camille Cc Montretois / Bourgogne

Meilleur grade 2 - Classe Senior (18 concurrents)

1er Laika (Border Terrier) conducteur Bernard Florence Education et Activités Canine

Meilleur grade 2 - Classe J11 (1 concurrent)

1er Minessota (Berger Americain) conducteur Robert Victoria Cc Coursois / Bourgogne

Meilleur grade 3 - Classe Senior (9 concurrents)

1er Pop Rock Girls 'Ag Caniche) conducteur Wattecamps Philippe Cc de l'auxerrois / Bourgogne.

L’après-midi, le juge avait préparé différentes activités pour les participants qui le souhaitaient.

L’organisation de ces deux jours a été sous la responsabilité des membres du club canin de Châtenoy le Royal, réception/accueil des participants, installation des parcours, gestion de la buvette et de la petite restauration, assistance des juges.

La présidente et les membres du club châtenoyen remercie le club de Gergy pour le prêt des agrès homologués afin que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions ainsi que la mairie de Châtenoy pour la mise à disposition de matériels et l’entretien des terrains.

C.Cléaux